Число производителей дронов в НСО выросло более чем на 50%

Так, если на 1 июля 2024 года в НСО работало одиннадцать производителей БПЛА, то к 1 июля 2025 года их стало семнадцать. В целом по России число таких предприятий выросло на 15%, достигнув 607, а доходность отрасли за год поднялась с 45 до 77 миллиардов рублей. Сейчас в Новосибирской области производится 3% от всех БПЛА в стране.