Число производителей дронов в НСО выросло более чем на 50%

Новосибирская область заняла место в десятке ведущих российских регионов по производству беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Infopro54 со ссылкой на Корпорацию МСП. Количество компаний-производителей дронов в регионе за последний год увеличилось более чем на 50%.
Так, если на 1 июля 2024 года в НСО работало одиннадцать производителей БПЛА, то к 1 июля 2025 года их стало семнадцать. В целом по России число таких предприятий выросло на 15%, достигнув 607, а доходность отрасли за год поднялась с 45 до 77 миллиардов рублей. Сейчас в Новосибирской области производится 3% от всех БПЛА в стране.
По словам руководителя Инжинирингового центра «Мой бизнес» НСО Анастасии Лапушкиной, стабильный рост отрасли обусловлен постоянно растущим спросом на беспилотники, ростом квалификации МСП и государственной поддержкой. Лапушкина подчеркнула, что разработки находят применение не только в оборонной сфере, к примеру, беспилотники востребованы и в агропромышленном комплексе.
Она также сообщила, что новосибирские предприятия активно обращаются в центр за услугами по патентованию разработок, модернизации производств и автоматизации бизнес-процессов.