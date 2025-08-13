Бензин в Новосибирске заметно вырос в цене

Согласно данным независимого аналитического портала driff.ru, отслеживающего розничные цены на АЗС в режиме реального времени, за последний месяц цены на популярные марки Аи-92 и Аи-95 выросли более чем на 1%, а за год — более чем на 8%. Наиболее значительный годовой рост цены в Новосибирске показал Аи-98 — более чем на 18%.