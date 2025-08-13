Бензин в Новосибирске заметно вырос в цене

В Новосибирске наблюдается устойчивый рост цен на все виды автомобильного топлива. Эта тенденция зафиксирована не только региональным отделением Росстата, но и независимыми аналитическими агентствами. При этом темпы роста цен на АЗС опережают официальные показатели инфляции. В данной статье мы проанализируем мнения экспертов о причинах столь значительного подорожания топлива и попытаемся спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации.
Текущая стоимость бензина на новосибирских АЗС демонстрирует разброс в пределах одного-двух рублей за литр, однако общая картина выглядит следующим образом:
Цена на Аи-95 стабильно превышает 60 рублей.
Аи-92 преодолел отметку в 55 рублей.
Стоимость Аи-98 варьируется около 80 рублей.
Новосибирскстат планирует опубликовать отчёт о ценах на моторное топливо в июле в ближайшее время. В июне, согласно данным ведомства, увеличение стоимости топлива опередило общую инфляцию, достигнув показателей в 100,8% и 100,5% соответственно.
Статистическое ведомство отметило, что самые низкие цены на газовое и дизельное топливо зафиксированы в Омской области, на Аи-92 и Аи-95 — в Алтайском крае, а на Аи-98 — в Томской области. Самые высокие цены на топливо наблюдались на заправочных станциях Красноярского края и Республики Тыва.
Согласно данным независимого аналитического портала driff.ru, отслеживающего розничные цены на АЗС в режиме реального времени, за последний месяц цены на популярные марки Аи-92 и Аи-95 выросли более чем на 1%, а за год — более чем на 8%. Наиболее значительный годовой рост цены в Новосибирске показал Аи-98 — более чем на 18%.