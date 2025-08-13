Ричмонд
Хабаровский «СКА-Нефтяник» начнёт матчи за Кубок России игрой с «Саянами»

Армейцы в сезоне 2025/26 годов будут выступать в новой форме с преобладающим красным.

Источник: Хабаровский край сегодня

Федерация хоккея с мячом России утвердила состав участников и календарь предварительного этапа матчей за Кубок страны. Команды традиционно сыграют в двух группах: «Запад» — в Ульяновске, «Восток» — в Кемерово, и четыре лучшие клуба из каждой группы выйдут в финал в Москве, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Первый матч «СКА-Нефтяника» состоится 6 сентября против «Саян», также в этом этапе армейцам предстоит скрестить клюшки с кемеровским «Кузбассом» и его молодёжкой, красноярским «Енисеем». Соперниками «кабанов» в матчах за Кубок в группе «Восток» станут ещё новосибирский «Сибсельмаш» и абаканские «Саяны». Иркутский клуб «Байкал-Энергия» в этот раз в турнире не участвует.

Расписание остальных матчей «СКА-Нефтяника»:

07 сентября — «Енисей».

08 сентября — «Кузбасс».

10 сентября — «Сибсельмаш».

11 сентября — «Кузбасс-2».

Кстати, «СКА-Нефтяник» в сезоне 2025/26 годов обновил игровую форму. Как отметили в пресс-службе клуба, после пятилетнего перерыва преобладающим цветом вновь станет красный. Основной элемент дизайна — изображение черного белогрудого медведя, символизирующее мощь, храбрость и силу региона. Эта форма воплощает дух патриотизма, традиций и мощи Хабаровского края, объединяя команду и болельщиков в стремлении к великим достижениям.