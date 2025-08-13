Хабаровский «СКА-Нефтяник» начнёт матчи за Кубок России игрой с «Саянами»

Первый матч «СКА-Нефтяника» состоится 6 сентября против «Саян», также в этом этапе армейцам предстоит скрестить клюшки с кемеровским «Кузбассом» и его молодёжкой, красноярским «Енисеем». Соперниками «кабанов» в матчах за Кубок в группе «Восток» станут ещё новосибирский «Сибсельмаш» и абаканские «Саяны». Иркутский клуб «Байкал-Энергия» в этот раз в турнире не участвует.