Депутат Казакова: старое кино смогут проверять на нормы о традиционных ценностях

Эксперты пересмотрят старые фильмы, чтобы дать заключение.
В России Министерство культуры сможет проверять старые фильмы и сериалы на их соответствие нормам традиционных ценностей. Об этом рассказала председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
«Минкультуры должно будет пересмотреть фильм, выпущенный ранее и дать по нему заключение. Ведомство наделили правом выносить дополнительное заключение, например, если появилась новая чувствительность к какой-то теме или вступил в силу новый запрет, а фильм был выпущен раньше», — передает «ТАСС Кавказ» заявление Казаковой, которое она сделала в ходе видеоинтервью.
Депутат уточнила, что содержание фильмов должно соответствовать 17 традиционным ценностям, которые названы в указе президента России Владимира Путина. Среди них — жизнь, достоинство, права и свободы человека, гуманизм, патриотизм, крепкая семья и другие.
В новом законе отмечается, что владельцы аудиовизуальных сервисов и социальных сетей обязаны не допускать распространение произведений, отрицающих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Правовой акт вступит в силу с 1 марта 2026 года.