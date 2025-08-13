Депутат Казакова: старое кино смогут проверять на нормы о традиционных ценностях

«Минкультуры должно будет пересмотреть фильм, выпущенный ранее и дать по нему заключение. Ведомство наделили правом выносить дополнительное заключение, например, если появилась новая чувствительность к какой-то теме или вступил в силу новый запрет, а фильм был выпущен раньше», — передает «ТАСС Кавказ» заявление Казаковой, которое она сделала в ходе видеоинтервью.