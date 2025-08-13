Ричмонд
Жаркую погоду обещают жителям мегаполисов Казахстана в среду

В среду, 13 августа, во всех трех мегаполисах Казахстана — Астане, Алматы и Шымкенте — обещают жаркую погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 35 градусов, а ночью опустится до 18 градусов. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью температура снизится до 11 градусов. Скорость ветра — 7,3 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода, осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 37 градусов, ночью опустятся до 22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,6 м/с.