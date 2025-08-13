Три секрета долголетия: как дожить до 100 лет, укрепляя сердце

Кардиолог, аритмолог и реабилитолог Мария Чайковская поделилась с NEWS.ru ключевыми привычками, которые способствуют достижению 100-летнего возраста.
По её словам, ежедневная ходьба и питание, богатое растительными продуктами, укрепляют здоровье сердца и продлевают жизнь. Она отметила, что долгожители редко посещают спортзалы, но включают в свою жизнь естественную физическую активность, такую как прогулки, работа в саду или домашние дела. В их рационе преобладают цельные продукты — овощи, фрукты, бобовые и орехи, богатые клетчаткой и антиоксидантами, которые снижают уровень холестерина и защищают сосуды от воспалений.
Кроме того, Чайковская подчеркнула важность ментального здоровья и социальных связей для долголетия. Она пояснила, что люди, окружённые семьёй и друзьями, лучше справляются со стрессом, что помогает поддерживать эмоциональный баланс и снижать уровень кортизола. Врач также отметила, что ритуалы, такие как молитвы или послеобеденный отдых, способствуют расслаблению и замедлению ритма жизни.
Чайковская добавила, что хронический стресс и малоподвижность создают серьёзную нагрузку на сердце, тогда как естественная активность, сбалансированное питание и социальная вовлечённость обеспечивают его здоровье и долголетие.