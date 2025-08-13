Три секрета долголетия: как дожить до 100 лет, укрепляя сердце

По её словам, ежедневная ходьба и питание, богатое растительными продуктами, укрепляют здоровье сердца и продлевают жизнь. Она отметила, что долгожители редко посещают спортзалы, но включают в свою жизнь естественную физическую активность, такую как прогулки, работа в саду или домашние дела. В их рационе преобладают цельные продукты — овощи, фрукты, бобовые и орехи, богатые клетчаткой и антиоксидантами, которые снижают уровень холестерина и защищают сосуды от воспалений.