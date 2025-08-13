Ричмонд
Рублёв вышел в четвёртый круг турнира по теннису в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над австралийцем Алексеем Попыриным в матче третьего круга турнира ATP серии «Мастерс». Первенство проходило в Цинциннати, штат Огайо.

Источник: Life.ru

Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу российского спортсмена. В следующем раунде Рублёву предстоит сыграть с аргентинцем Франсиско Комесаньей.

27-летний Рублёв, занимающий 11-ю строчку мирового рейтинга, имеет в своем активе 17 титулов ATP. Несмотря на значительные достижения, на турнирах Большого шлема он пока не преодолевал стадию четвертьфинала. В 2021 году он завоевал золотую медаль Олимпийских игр, а также стал обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе сборной России.

26-летний Попырин, занимающий 19-е место в рейтинге ATP, трижды побеждал на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема его лучшим результатом является выход в четвёртый круг.

Недавно в Новгородской области неизвестные украли главный трофей теннисного турнира — 12-килограммовый кубок первенства региона. Злоумышленники воспользовались суетой, возникшей из-за проливного дождя. Очевидно, что похитители слабо знакомы с подобного рода трофеями, поскольку они украли кубок, в котором нет ни золота, ни серебра. Но спортивную ценность он всё-таки имеет.