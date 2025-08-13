Рублёв вышел в четвёртый круг турнира по теннису в Цинциннати

27-летний Рублёв, занимающий 11-ю строчку мирового рейтинга, имеет в своем активе 17 титулов ATP. Несмотря на значительные достижения, на турнирах Большого шлема он пока не преодолевал стадию четвертьфинала. В 2021 году он завоевал золотую медаль Олимпийских игр, а также стал обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе сборной России.