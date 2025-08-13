В России хотят сфокусировать внутреннюю политику на регулировании соцсетей

Регулирование социальных сетей может стать одним из приоритетных направлений внутренней политики РФ. В частности, речь идёт об информационных кампаниях для родителей о безопасном и ответственном использовании соцсетей их детьми.
«Команда исследователей Президентской академии предполагает, что вопросы регулирования социальных сетей, как минимум в отношении использования детьми и подростками, войдут в фокус социальной политики уже в ближайшие годы», — пишет РИА Новости.
Предполагается, что детей и родителей будут информировать о рисках, связанных с содержанием контента, возникновением зависимости от соцсетей, а также о рисках для здоровья, в том числе расстройства пищевого поведения и депрессии.
Ранее сообщалось, что почти треть россиян испытывают зависимость от соцсетей.
