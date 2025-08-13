Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России хотят сфокусировать внутреннюю политику на регулировании соцсетей

Российских подростков будут информировать о рисках пребывания в социальных сетях.

Источник: Комсомольская правда

Регулирование социальных сетей может стать одним из приоритетных направлений внутренней политики РФ. В частности, речь идёт об информационных кампаниях для родителей о безопасном и ответственном использовании соцсетей их детьми.

«Команда исследователей Президентской академии предполагает, что вопросы регулирования социальных сетей, как минимум в отношении использования детьми и подростками, войдут в фокус социальной политики уже в ближайшие годы», — пишет РИА Новости.

Предполагается, что детей и родителей будут информировать о рисках, связанных с содержанием контента, возникновением зависимости от соцсетей, а также о рисках для здоровья, в том числе расстройства пищевого поведения и депрессии.

Ранее сообщалось, что почти треть россиян испытывают зависимость от соцсетей.

Как вовремя распознать болезненную зависимость ребенка от социальных сетей, психолог Медведева рассказала здесь на KP.RU.