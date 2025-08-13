Азаров: Зеленский пытается сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске

Зеленский осуществляет попытки сорвать встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
Он уточнил, что попытки Зеленского обречены на провал.
«Он пытается, но не сможет», — сказал Азаров в разговоре с агентством ТАСС.
Ранее Азаров заявил, что урегулирование украинского конфликта не представляется возможным при нахождении у власти Зеленского.
Напомним, Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Ранее Трамп рассказал, что у него нет намерений пригласить Зеленского на переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
