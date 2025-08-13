Названы опасные последствия использования шумоподавляющих наушников

Шумоподавляющие наушники популярны благодаря способности создавать идеальные условия для прослушивания музыки или работы в шумных местах. Однако они могут ухудшить восприятие звуков мозгом. Об этом KP.RU рассказала врач-невролог Университетской клинической больницы № 3 Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Наталья Лебедева.
— Если злоупотреблять использованием таких наушников, может возникнуть сенсорный дефицит (от редакции: так называют состояние, когда человек испытывает трудности с восприятием информации, поступающей от органов чувств. На практике это может проявляться как снижение чувствительности или же чрезмерные реакции на звуки, свет, запахи и т.п.), — объяснила эксперт.
Одним из рисков использования шумоподавляющих наушников является нарушение пространственной ориентации. Например, если вас позвали на улице, то вы не сможете понять откуда идет звук — сзади, слева или справа.
Лебедева отметила, что при разумном использовании наушников с шумоподавлением (не более полутора-двух часов в день) риск негативных последствий минимален. Если человек прекратит их использовать, нормальное восприятие звуков, как правило, восстанавливается через 1−2 месяца.