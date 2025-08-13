Экологи: За 20 лет Каспийское море отступило от берега на 18 километров

Накануне в Актау прошел форум, посвященный Каспийскому морю. В нем приняли участие ученые, представители исполнительных органов и международных организаций.
По последним исследованиям, акватория Каспия уменьшилась на 70 тысяч квадратных метров. Причиной эксперты называют обмеление большей части 130 рек, впадающих в море, а также строительство 12 гидроэлектростанций вдоль Волги.
Во избежание глобальной катастрофы ученые призвали прикаспийские страны к совместным действиям.
"Каспий может повторить судьбу Арала. Не стоит строить иллюзий, что приток воды увеличится естественным путем. Поэтому необходимо искать другие пути спасения моря.
Один из вариантов — повернуть русло реки Обь через Торгайскую ложбину. Второй — строительство Евразийского канала", — заявил председатель экологического совета при партии Amanat Орынбасар Тогжанов.