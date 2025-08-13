Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экологи: За 20 лет Каспийское море отступило от берега на 18 километров

Экологи бьют тревогу из-за обмеления Каспийского моря — за последние 20 лет казахстанская часть Каспия отступила от берега на 18 километров, передает телеканал 24KZ.

Источник: Getty Images

Накануне в Актау прошел форум, посвященный Каспийскому морю. В нем приняли участие ученые, представители исполнительных органов и международных организаций.

По последним исследованиям, акватория Каспия уменьшилась на 70 тысяч квадратных метров. Причиной эксперты называют обмеление большей части 130 рек, впадающих в море, а также строительство 12 гидроэлектростанций вдоль Волги.

Во избежание глобальной катастрофы ученые призвали прикаспийские страны к совместным действиям.

"Каспий может повторить судьбу Арала. Не стоит строить иллюзий, что приток воды увеличится естественным путем. Поэтому необходимо искать другие пути спасения моря.

Один из вариантов — повернуть русло реки Обь через Торгайскую ложбину. Второй — строительство Евразийского канала", — заявил председатель экологического совета при партии Amanat Орынбасар Тогжанов.