Студенты НГТУ создают ИИ-платформу для оптимизации логистики

Ключевым элементом проекта является разработанная собственная модель искусственного интеллекта, обученная распознаванию автомобильных номеров, типов кузовов, контейнеров, паллет и видов грузов. Видеопотоки с камер, установленных на складских комплексах и вдоль маршрутов следования, будут обрабатываться непосредственно на месте, а полученные данные направляться в систему ИИ для анализа. Подобная интеграция позволит, например, выявлять ошибки при погрузке, признаки усталости водителя или повреждения груза, с оперативным уведомлением ответственных лиц и заказчиков.