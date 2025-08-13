Студенты НГТУ создают ИИ-платформу для оптимизации логистики

Система сможет объединить компьютерное зрение и искусственный интеллект.
В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ) ведется разработка инновационной платформы, предназначенной для автоматизации логистических процессов на транспорте и складах. Этот проект, базирующийся на технологиях искусственного интеллекта и компьютерного зрения, направлен на оптимизацию ключевых операций, снижение издержек и повышение уровня обслуживания. Информацию об этом предоставила пресс-служба НГТУ НЭТИ.
Группа студентов с факультета прикладной математики и информатики предложила интегрировать в единое решение функции учета автотранспорта, мониторинга погрузочно-разгрузочных работ, отслеживания перемещения грузов и управления документооборотом. Данная платформа будет способна анализировать данные в режиме реального времени, корректировать маршруты движения, оптимизировать загрузку транспортных средств и затраты на их эксплуатацию.
Ключевым элементом проекта является разработанная собственная модель искусственного интеллекта, обученная распознаванию автомобильных номеров, типов кузовов, контейнеров, паллет и видов грузов. Видеопотоки с камер, установленных на складских комплексах и вдоль маршрутов следования, будут обрабатываться непосредственно на месте, а полученные данные направляться в систему ИИ для анализа. Подобная интеграция позволит, например, выявлять ошибки при погрузке, признаки усталости водителя или повреждения груза, с оперативным уведомлением ответственных лиц и заказчиков.