Четверо участников организации ЕНОТ объявлены в розыск по обвинению в вымогательстве

Члены организации «ЕНОТ» Иван Коваленко, Алексей Коновалов, Михаил Максимов и Олег Очеретный объявлены в федеральный розыск по обвинениям в вымогательстве и грабеже. Об этом свидетельствуют материалы суда, с которыми ознакомился ТАСС.
Согласно судебным документам, Московский гарнизонный военный суд заочно арестовал указанных лиц. Ранее сообщалось, что все обвиняемые якобы направились на службу в зоне специальной военной операции, однако данные факты не подтверждаются материалами дела.
Дела четверых фигурантов выделены в отдельное производство. Также отдельно рассматривается дело бывшего сотрудника ФСБ Александра Мрищука, который находится под подпиской о невыезде.
В июне 2024 года Московский гарнизонный военный суд оправдал четырех членов организации «ЕНОТ», включая Мрищука. Еще один участник, Олег Очеретный, получил год ограничения свободы за угрозы убийством, но был освобожден из-за истечения срока давности. Прокуратура настаивала на строгих сроках — до 17 лет колонии для Мрищука и до 15 лет для остальных обвиняемых. Позже Второй западный окружной военный суд отменил оправдательные решения и направил дело на новое рассмотрение.
По версии следствия, преступное сообщество было создано двумя офицерами ФСБ — Мрищуком и Антоном Барякшевым. В декабре 2016 года они якобы организовали нападение на владельца склада в Москве, замаскированное под оперативно-разыскные действия по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. В результате были изъяты ценности, часть которых, по версии обвинения, осталась у участников преступления. Пострадавшими по делу проходят предприниматели Владимир и Александр Аристарховы, а также Антон Марченко, ранее уже фигурировавшие в уголовном деле под оперативным сопровождением Мрищука.