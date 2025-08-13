Четверо участников организации ЕНОТ объявлены в розыск по обвинению в вымогательстве

По версии следствия, преступное сообщество было создано двумя офицерами ФСБ — Мрищуком и Антоном Барякшевым. В декабре 2016 года они якобы организовали нападение на владельца склада в Москве, замаскированное под оперативно-разыскные действия по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. В результате были изъяты ценности, часть которых, по версии обвинения, осталась у участников преступления. Пострадавшими по делу проходят предприниматели Владимир и Александр Аристарховы, а также Антон Марченко, ранее уже фигурировавшие в уголовном деле под оперативным сопровождением Мрищука.