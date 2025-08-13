«Аэрофлот» осенью запустит прямые рейсы из Владивостока на Чукотку

«Договорились с “Аэрофлотом” о запуске рейсов Анадырь — Владивосток. Начало полетов — 27 октября, рейс будет еженедельным, вылет из Анадыря по вторникам. Летать будет Airbus A319. Запуск этого рейса был одним из приоритетов. Направление Анадырь — Владивосток — важное для нашего округа, востребованное у жителей», — написал Кузнецов в своем Telegram-канале.