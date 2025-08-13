Ричмонд
«Аэрофлот» осенью запустит прямые рейсы из Владивостока на Чукотку

«Аэрофлот» в конце октября запустит прямые рейсы из Владивостока в Анадырь.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг — РИА Новости. «Аэрофлот» в конце октября запустит еженедельные авиарейсы из Владивостока в столицу Чукотки Анадырь, сообщил глава региона Владислав Кузнецов.

«Договорились с “Аэрофлотом” о запуске рейсов Анадырь — Владивосток. Начало полетов — 27 октября, рейс будет еженедельным, вылет из Анадыря по вторникам. Летать будет Airbus A319. Запуск этого рейса был одним из приоритетов. Направление Анадырь — Владивосток — важное для нашего округа, востребованное у жителей», — написал Кузнецов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас из Анадыря есть прямые рейсы в Москву, Красноярск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский. Из Певека летают самолеты в Магадан, Новосибирск, Якутск, из Билибино — в Магадан.