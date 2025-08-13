Омский следком заинтересовался разрушенной дорогой до дач

По предварительным данным дорога, ведущая в СНТ «Шинник» и «Зеленый берег» была отремонтирована. Однако несмотря на весомую стоимость контракта — 77 млн рублей — она пришла в полную негодность. Из-за удручающего состояния дорожного полотна дачный автобус не может проехать до СНТ и вынужден высаживать пассажиров раньше. Оставшиеся 10 км дачники идут пешком по грунтовке.