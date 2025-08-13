Омский следком заинтересовался разрушенной дорогой до дач

В СУ СКР по Омской области заинтересовались разрушенной дорогой до дач в Омском районе — об ее неудовлетворительном состоянии сообщили СМИ.
По предварительным данным дорога, ведущая в СНТ «Шинник» и «Зеленый берег» была отремонтирована. Однако несмотря на весомую стоимость контракта — 77 млн рублей — она пришла в полную негодность. Из-за удручающего состояния дорожного полотна дачный автобус не может проехать до СНТ и вынужден высаживать пассажиров раньше. Оставшиеся 10 км дачники идут пешком по грунтовке.
В СУ СКР проводится доследственная проверка, действиям должностных лиц, ответственных за состояние дороги, будет дана правовая оценка. В следкоме не исключают вероятности уголовного дела.