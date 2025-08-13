Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский следком заинтересовался разрушенной дорогой до дач

Из-за удручающего состояния дорожного плотна до двух СНТ перестал ходить автобус.

Источник: Комсомольская правда

В СУ СКР по Омской области заинтересовались разрушенной дорогой до дач в Омском районе — об ее неудовлетворительном состоянии сообщили СМИ.

По предварительным данным дорога, ведущая в СНТ «Шинник» и «Зеленый берег» была отремонтирована. Однако несмотря на весомую стоимость контракта — 77 млн рублей — она пришла в полную негодность. Из-за удручающего состояния дорожного полотна дачный автобус не может проехать до СНТ и вынужден высаживать пассажиров раньше. Оставшиеся 10 км дачники идут пешком по грунтовке.

В СУ СКР проводится доследственная проверка, действиям должностных лиц, ответственных за состояние дороги, будет дана правовая оценка. В следкоме не исключают вероятности уголовного дела.