Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в море в августе-сентябре

Крейсер «Адмирал Нахимов», построенный по проекту 1144.2М («Орлан»), остается самым крупным надводным кораблем ВМФ России с водоизмещением более 25 тысяч тонн. Судно оснащено ядерной энергетической установкой и предназначено для уничтожения крупных надводных объектов, а также для обеспечения противовоздушной и противолодочной обороны. После службы на Северном флоте крейсер был отправлен на ремонт в конце 1990-х годов, а восстановительные работы начались в 2013 году на предприятии «Севмаш» в Северодвинске.