Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в море в августе-сентябре

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в море в августе-сентябре 2025 года. Об этом сообщают в оборонно-промышленном комплексе.

Испытания крейсера «Адмирал Нахимов» планируют на август-сентябрь.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в море в августе-сентябре 2025 года. Об этом сообщают в оборонно-промышленном комплексе.

«Атомный ракетный крейсер “Адмирал Нахимов” находится на этапе подготовки к выходу в море на испытания. Выход корабля на испытания запланирован на август-сентябрь по готовности», — передают слова представителя РИА Новости. По его словам, сейчас на корабле завершается проверка всех систем и оборудования, а также формируется сдаточная команда для предстоящих испытаний.

Крейсер «Адмирал Нахимов», построенный по проекту 1144.2М («Орлан»), остается самым крупным надводным кораблем ВМФ России с водоизмещением более 25 тысяч тонн. Судно оснащено ядерной энергетической установкой и предназначено для уничтожения крупных надводных объектов, а также для обеспечения противовоздушной и противолодочной обороны. После службы на Северном флоте крейсер был отправлен на ремонт в конце 1990-х годов, а восстановительные работы начались в 2013 году на предприятии «Севмаш» в Северодвинске.