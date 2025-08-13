Супруга Дмитрия Диброва неожиданно появилась в прямом эфире шоумена

Ранее 29 июля СМИ сообщили о разводе пары после 16 лет совместной жизни. По словам друга семьи, причиной разрыва стал разный жизненный ритм. Позже появилась информация о романе Полины с другом семьи и миллионером Романом Товстиком, который официально еще не разведен со своей женой Еленой.