Супруга Дмитрия Диброва неожиданно появилась в прямом эфире шоумена

Телеведущий Дмитрий Дибров неожиданно появился в ночном прямом эфире вместе с супругой Полиной, что вызвало волну обсуждений на фоне слухов о разводе. В ходе трансляции Дибров рассуждал об изменах в литературе, когда в кадр вошла его жена с чашкой чая.
«Это Полина, не Суслова, а я — не Достоевский», — пошутил ведущий, представляя супругу.
Ранее 29 июля СМИ сообщили о разводе пары после 16 лет совместной жизни. По словам друга семьи, причиной разрыва стал разный жизненный ритм. Позже появилась информация о романе Полины с другом семьи и миллионером Романом Товстиком, который официально еще не разведен со своей женой Еленой.
Дмитрий и Полина познакомились в Москве, когда она участвовала в конкурсе красоты. Их отношения развивались быстро, и в 2009 году 19-летняя модель стала четвертой женой 49-летнего телеведущего. У пары трое детей — Александр (15), Федор (11) и Илья (10).