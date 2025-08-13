Арахис способен продлить молодость, уверены ученые

Исследователи попросили 58 молодых здоровых добровольцев съедать по 25 граммов арахиса каждый день в течение шести месяцев или ежедневную порцию арахисового масла. Участники эксперимента регулярно предоставляли образцы слюны ученым для проверки их ДНК на наличие длины теломер — защитных колпачков на концах хромосом. Теломеры постепенно укорачиваются с возрастом организма, но замедление этого процесса может помочь нам прожить дольше.