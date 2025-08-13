Отрезали половину тела: Врачи спасли жизнь пациенту необычным способом

Речь идёт о 43-летнем Сергее Филимоненко, который стал инвалидом после ДТП в 19 лет. Из-за неподвижности у мужчины развились остеомиелит и рак кожи. Врачи пришли к выводу, что единственным шансом на спасение будет ампутация половины тела. Операцию провели в московском онкоцентре имени Блохина, она длилась 12 часов.