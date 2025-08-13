Четыре фигуранта дела «ЕНОТа» объявлены в розыск за участие в ОПГ и разбой

Судебные разбирательства по делу «ЕНОТа» продолжаются с 2022 года. Ранее суд оправдал четырех членов организации, однако Второй западный окружной военный суд отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение. По другим эпизодам и фигурантам уже вынесены обвинительные приговоры: экс-сотрудник ФСБ Антон Барякшев получил шесть лет колонии, а один из создателей «ЕНОТа» Роман Теленкевич осужден на 13 лет лишения свободы.