Как прожить до 100 лет? Секретами долголетия поделился кардиолог

Эксперт предупреждает, что опасность представляет не столько возраст, сколько хронический стресс и малоподвижность. Простые, но регулярные действия — прогулки, растительное питание и общение — становятся надежной защитой для сердца и продлевают жизнь. Как подчеркивает Чайковская, эти принципы проверены не только наукой, но и многовековым опытом долгожителей.