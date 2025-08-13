Как прожить до 100 лет? Секретами долголетия поделился кардиолог

Дожить до 100 лет возможно без изнурительных тренировок и строгих диет — достаточно выработать три полезные привычки. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала кардиолог Мария Чайковская, объяснив, что ключ к долгой жизни кроется в повседневных ритуалах.
Во-первых, специалист рекомендует ежедневную естественную активность вместо редких походов в спортзал. Долгожители, по наблюдениям врача, предпочитают обычную ходьбу, работу в саду или домашние дела. Во-вторых, важно обогатить рацион растительной пищей — овощами, фруктами, бобовыми и орехами, которые содержат клетчатку и антиоксиданты, защищающие сосуды.
Особое внимание кардиолог уделяет ментальному здоровью. Чайковская отмечает, что люди, окруженные близкими и умеющие справляться со стрессом, живут дольше. Традиционные практики вроде послеобеденного отдыха или молитв помогают поддерживать эмоциональный баланс.
Эксперт предупреждает, что опасность представляет не столько возраст, сколько хронический стресс и малоподвижность. Простые, но регулярные действия — прогулки, растительное питание и общение — становятся надежной защитой для сердца и продлевают жизнь. Как подчеркивает Чайковская, эти принципы проверены не только наукой, но и многовековым опытом долгожителей.