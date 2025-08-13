Росфинмониторинг будет контролировать операции с драгметаллами на сумму от 1 млн

Кроме того, отмечается, что для обеспечения возможности анализа рынка ДМДК и последующего снижения рисков были определены новые категории операций, подлежащих обязательному контролю. Обязательный контроль будет распространяться на сделки по купле-продаже драгметаллов и драгкамней ювелирными компаниями, индивидуальными предпринимателями и банками, а также на операции между банками и физическими лицами при покупке инвестиционных металлов, монет или обработанных алмазов.