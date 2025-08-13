Росфинмониторинг будет контролировать операции с драгметаллами на сумму от 1 млн

Росфинмониторинг контролировать операции с драгоценностями в целях легализации преступных доходов.
Росфинмониторинг с 20 августа 2025 года начнет контролировать операции с драгоценными металлами, камнями и изделиями из них на сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
«Риск использования драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ДМДК) в целях легализации преступных доходов является повышенным. Новые виды операций, подлежащих обязательному контролю, установлены для минимизации обозначенных рисков», — передает слова пресс-службы РИА Новости.
Кроме того, отмечается, что для обеспечения возможности анализа рынка ДМДК и последующего снижения рисков были определены новые категории операций, подлежащих обязательному контролю. Обязательный контроль будет распространяться на сделки по купле-продаже драгметаллов и драгкамней ювелирными компаниями, индивидуальными предпринимателями и банками, а также на операции между банками и физическими лицами при покупке инвестиционных металлов, монет или обработанных алмазов.