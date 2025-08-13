Солнце выбросило новый гигантский протуберанец в ночь на 12 августа после двух недель без таких событий. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
— На Солнце возобновились выбросы гигантских протуберанцев. Последний раз о событии такого рода сообщалось 31 июля. В ночь гна 12 августа вблизи южного полюса Солнца был зарегистрирован новый крупный объект, — сказано в Telegram-канале Лаборатории.
Ученые отметили, что в случае попадания протуберанцев по Земле они вызывают сильные бури высших геомагнитных уровней. Последний раз крупный протуберанец попадал в Землю в начале июня, вызвав магнитную бурю уровня G4 (предпоследний уровень по пятибалльной шкале).
На неделе возможны новые события такого рода, добавили специалисты.
10 августа магнитная буря, которая длилась около 30 часов, завершилась на Земле. Она достигла пика уровня G2 по пятибалльной шкале, где G5 обозначает «экстремально сильное», а G1 — «слабое» воздействие.