РИА Новости: один из напавших на «Крокус» стрелял в людей с улыбкой на лице

Свидетель поделился, что во время теракта один участников был с улыбкой на лице.
Один из участников теракта в «Крокус Сити Холл» стрелял по посетителям с улыбкой на лице. Об этом говорится в показаниях потерпевшего.
«Запомнил его довольное лицо в тот момент, когда он стрелял по людям с улыбкой на лице», — приводит слова потерпевшего РИА Новости. Кроме того, свидетель добавил, что один из нападавших был с бородой, без усов, с короткими волосами.
Второй западный окружной военный суд проводит закрытое заседание по уголовному делу, возбужденному из-за террористической атаки. На скамье подсудимых находятся 19 человек. Из них 13 обвиняются в совершении теракта, остальные проходят по обвинению в содействии террористической деятельности.