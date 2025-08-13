Ричмонд
В аэропорту Волгограда сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

В воздушной гавани Волгограда сняты ограничения на приём и выпуск самолётов, которые вводили для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

В период ограничений два воздушных судна, следовавших в Волгоград, были перенаправлены на запасные аэродромы. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все предусмотренные меры для гарантирования безопасности полётов как наивысшего приоритета.

Напомним, ранее в Волгоградской области прогремело 5−7 мощных взрывов. Расчёты ПВО сбили несколько воздушных целей. Обломки одного из сбитых дронов упали на крышу 16-этажного жилого здания в Тракторозаводском районе. Жителей вывели на улицу для проведения инженерно-технического осмотра конструкции специалистами-сапёрами. В Волгограде создадут пункт временного размещения (ПВР) для жильцов дома, пострадавшего от обломков БПЛА.

