В аэропорту Волгограда сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

В период ограничений два воздушных судна, следовавших в Волгоград, были перенаправлены на запасные аэродромы. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все предусмотренные меры для гарантирования безопасности полётов как наивысшего приоритета.
Напомним, ранее в Волгоградской области прогремело 5−7 мощных взрывов. Расчёты ПВО сбили несколько воздушных целей. Обломки одного из сбитых дронов упали на крышу 16-этажного жилого здания в Тракторозаводском районе. Жителей вывели на улицу для проведения инженерно-технического осмотра конструкции специалистами-сапёрами. В Волгограде создадут пункт временного размещения (ПВР) для жильцов дома, пострадавшего от обломков БПЛА.