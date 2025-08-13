CNN: в Европе разочарованы отсутствием ясности со стороны Уиткоффа

Чиновники из европейских государств разочаровались из-за отсутствия ясности со стороны спецпосланника Соединённых Штатов Стива Уиткоффа, сообщает телеканал CNN.
В материале сказано, что это связано с тем, что спецпосланник президента США не поделился деталями разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
«Уиткофф посетил Москву в прошлую среду для встречи с Путиным, которая привела к решению о встрече. Тем не менее, до сих пор остаётся в значительной степени неизвестным то, что именно сказал Путин на встрече. Европейские чиновники разочарованы отсутствием ясности со стороны Уиткоффа», — говорится в публикации.
Европейские чиновники основную часть предыдущей недели осуществляли попытки выяснить «параметры мирного соглашения» по Украине, предложенного Уиткоффу Путиным.
Напомним, Путин принял Уиткоффа в Кремле 6 августа. Встреча продлилась около трёх часов.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что встреча Путина и Уиткоффа была «продуктивнее, чем ожидалось».