CNN: в Европе разочарованы отсутствием ясности со стороны Уиткоффа

«Уиткофф посетил Москву в прошлую среду для встречи с Путиным, которая привела к решению о встрече. Тем не менее, до сих пор остаётся в значительной степени неизвестным то, что именно сказал Путин на встрече. Европейские чиновники разочарованы отсутствием ясности со стороны Уиткоффа», — говорится в публикации.