CNN: в Европе разочарованы отсутствием ясности со стороны Уиткоффа

Спецпосланник Трампа не поделился деталями разговора с Путиным.

Источник: Аргументы и факты

Чиновники из европейских государств разочаровались из-за отсутствия ясности со стороны спецпосланника Соединённых Штатов Стива Уиткоффа, сообщает телеканал CNN.

В материале сказано, что это связано с тем, что спецпосланник президента США не поделился деталями разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Уиткофф посетил Москву в прошлую среду для встречи с Путиным, которая привела к решению о встрече. Тем не менее, до сих пор остаётся в значительной степени неизвестным то, что именно сказал Путин на встрече. Европейские чиновники разочарованы отсутствием ясности со стороны Уиткоффа», — говорится в публикации.

Европейские чиновники основную часть предыдущей недели осуществляли попытки выяснить «параметры мирного соглашения» по Украине, предложенного Уиткоффу Путиным.

Напомним, Путин принял Уиткоффа в Кремле 6 августа. Встреча продлилась около трёх часов.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что встреча Путина и Уиткоффа была «продуктивнее, чем ожидалось».

