В Новосибирске снизилось число судебных дел с участием иностранцев

В первом полугодии 2025 года было рассмотрено всего 23 дела с участием иностранных лиц.
В Новосибирске фиксируется спад в количестве судебных разбирательств, затрагивающих иностранных граждан и организации. Данная тенденция прослеживается на протяжении последних нескольких лет.
Как сообщила изданию Infopro54 Елена Козлова, возглавляющая Арбитражный суд Новосибирской области, в первом полугодии 2025 года было рассмотрено всего 23 дела с участием иностранных сторон. Это демонстрирует снижение на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было зарегистрировано 53 подобных случая.
Снижение активности в данной сфере наблюдается уже несколько лет. В 2023 году судом было рассмотрено 195 дел, связанных с экономическими спорами с участием иностранных компаний, в то время как в 2024 году их число уменьшилось вдвое, составив 97 случаев.
Аналитики объясняют эту динамику массовым уходом иностранных компаний с российского рынка и прекращением реализации совместных предприятий. После введения санкций и изменения экономической обстановки многие иностранные инвесторы либо приостановили свою деятельность, либо полностью покинули Россию. Это привело не только к снижению интенсивности деловой активности, но и к уменьшению числа конфликтов, требующих разрешения в судебном порядке.