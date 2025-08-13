В Новосибирске снизилось число судебных дел с участием иностранцев

Снижение активности в данной сфере наблюдается уже несколько лет. В 2023 году судом было рассмотрено 195 дел, связанных с экономическими спорами с участием иностранных компаний, в то время как в 2024 году их число уменьшилось вдвое, составив 97 случаев.