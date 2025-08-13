В аэропорту Иркутска задержано прибытие трёх рейсов

Агентство сообщало, что 8 августа в аэропорту в Сочи почти на два часа был задержан рейс в Иркутск во время ограничения воздушного пространства. Сейчас в воздушной гавани города-курорта задержаны 14 самолётов, которые летят в Ереван, Москву, Екатеринбург, Стамбул, Батуми, Уфу, Санкт-Петербург, Казань и Тюмень.