Карен Хачанов вышел в четвёртый круг ATP Мастерс в Цинциннати

Карен Хачанов. Видео © X / Tennis TV.
Бруксби получил путёвку в основной турнир по специальному приглашению. В следующем этапе россиянин встретится с победителем встречи между Брэндоном Накашимой (27-й посев) из США и немцем Александром Зверевым (3-й посев).
А ранее теннисист Андрей Рублёв одержал победу над австралийцем Алексеем Попыриным в матче третьего круга турнира ATP серии «Мастерс». Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу российского спортсмена. В следующем раунде Рублёву предстоит сыграть с аргентинцем Франсиско Комесаньей.