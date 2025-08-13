Ричмонд
В Иркутске нашли ослабленного сокола

Птицу передали в зоопарк для восстановления сил.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

11 августа в районе 3-ей Железнодорожной в Иркутске обнаружили ослабленного сокола. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Охотнадзора региона, у птицы не было видимых травм, но она явно нуждалась в помощи.

— Специалисты службы по охране объектов животного мира забрали хищника и передали его в Сибирский зоопарк для реабилитации, — говорится в сообщении ведомства.

Эксперты напоминают: при встрече с диким животным, требующим помощи, не стоит пытаться поймать его самостоятельно — лучше сразу сообщить госохотинспектору или позвонить по номеру 112.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что кота, которого сбросили с 5-го этажа в Ангарске, пришел в себя после операции. Ранее прохожие нашли животное в ужасном состоянии: сломанное небо, парализованные задние лапы, температура тела всего 34 градуса.