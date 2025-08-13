В Омске расселяют дом на Маршала Жукова со спецрежимом из-за угрозы

В Омске стартует расселение трехэтажки по Маршала Жукова, 152, в границах которой несколькими неделями ранее введен режим повышенной готовности. Об этом свидетельствует постановление городской администрации об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений и участка, на котором находится объект, обнародованное в минувший вторник, 12 августа 2025 года.