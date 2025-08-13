В Омске расселяют дом на Маршала Жукова со спецрежимом из-за угрозы

В Омске стартует расселение трехэтажки по Маршала Жукова, 152, в границах которой несколькими неделями ранее введен режим повышенной готовности. Об этом свидетельствует постановление городской администрации об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений и участка, на котором находится объект, обнародованное в минувший вторник, 12 августа 2025 года.
Городскому депимущества предписано в 10-дневный срок направить постановление в адрес жильцов аварийного дома, а также уведомить аналогичным образом региональные органы Росреестра, сроки завершения самой процедуры не прописаны.
Кирпичное трехэтажное здание 1962 года постройки на 64 квартиры объявили аварийным в сентябре 2023 года. В тот период конечным сроком расселения установили 31 декабря 2029 года. С 18:00 23 июля 2025 года введен режим повышенной готовности в связи с угрозой обрушения постройки из-за критического износа несущих конструкций, предполагающий в случае реальной угрозы эвакуацию жильцов.
Как ранее сообщал «СуперОмск», за 2024 и 2025 годы в Омске аварийными признаны 30 домов, где проживает порядка 1,6 тысяч человек.