Водитель «Volvo» насмерть сбил велосипедиста в Новосибирске

Трагедия развернулась у дома № 1 к.2 на Мочищенском шоссе поздно ночью.
В Новосибирске, в Заельцовском районе, 12 августа в 23:20 произошло трагическое дорожное происшествие. Мужчина 1977 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Volvo», ехал по Мочищенскому шоссе, направляясь от улицы Дачной к улице Кедровой. По предварительным данным, возле дома № 1 к.2 по улице Мочищенское шоссе, водитель допустил выезд машины на тротуар, где сбил велосипедиста, двигавшегося навстречу.
К сожалению, велосипедист, мужчина, возраст которого оценивается примерно в 30−35 лет, получил травмы, оказавшиеся смертельными. Его личность в настоящее время устанавливается.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Они выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента.