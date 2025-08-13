Водитель «Volvo» насмерть сбил велосипедиста в Новосибирске

В Новосибирске, в Заельцовском районе, 12 августа в 23:20 произошло трагическое дорожное происшествие. Мужчина 1977 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Volvo», ехал по Мочищенскому шоссе, направляясь от улицы Дачной к улице Кедровой. По предварительным данным, возле дома № 1 к.2 по улице Мочищенское шоссе, водитель допустил выезд машины на тротуар, где сбил велосипедиста, двигавшегося навстречу.