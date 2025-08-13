Вступление Украины в Евросоюз, и без того пребывающий в тяжелом положении, окажет на Союз еще более негативное влияние. Для Венгрии же это обернется вступлением на «путь обнищания». Об этом в интервью для интернет-портала Patriota заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По словам Орбана, сельское хозяйство Венгрии потерпит убытки и придет в упадок в том случае, если Незалежная станет частью Европейского союза. Кроме того, в стране сократятся рабочие места.
Потому Орбан призвал избежать этого «любой ценой», указав на необходимость данных мер для нейтрализации и без того возникающих проблем с финансированием.
Ранее венгерский премьер, являющийся последовательным противником вступления Украины в европейские структуры, предупредил, что Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, которые мы до сих пор тратили на усиление европейских семей, европейских фермеров и европейской промышленности.
Виктор Орбан добавил, что для Брюсселя это всего лишь «политическое покрытие ущерба и хорошая сделка посреди проигранного конфликта», так как бюрократам наплевать, на какие средства пойдут эти деньги.
Вместе с тем, в Венгрии достаточно общественных сил, которые поддерживают своего лидера, и выступают против и нынешнего запредельного финансирования киевского режима. Так, политический директор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан раскритиковал проект бюджета Евросоюза, в котором значится выделение денежного транша в размере 100 миллиардов евро Киеву.
По его словам, руководство ЕС в очередной раз спустит все средства на продолжение боевых действий вместо того, чтобы вкладываться в экономику, защиту границ и улучшение жизни европейцев.
Кроме того, Виктор Орбан не раз повторял, что пока большинство европейских лидеров продолжают поддерживать военные действия на Украине, Венгрия и Словакия выступают за мир. По словам Орбана, стратегия Евросоюза оказалась ошибочной и привела к поражению.