Орбан раскрыл катастрофические последствия для Венгрии в случае вступления Украины в ЕС или НАТО

Вступление Украины в Евросоюз, и без того пребывающий в тяжелом положении, окажет на Союз еще более негативное влияние. Для Венгрии же это обернется вступлением на «путь обнищания». Об этом в интервью для интернет-портала Patriota заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.