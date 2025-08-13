Путин поприветствовал участников форума «Шум»: что отметил президент

Российский лидер Владимир Путин выступил с приветствием. Он обратился к участникам молодежного форума «Шум». Мероприятие пройдет в Калининградской области. Президент России отметил профессиональное развитие специалистов сферы медиа, которое даст форум «Шум».
Глава государства подчеркнул, что проект объединяет талантливых и творческих людей. Владимир Путин рассказал о гостях мероприятия. По его словам, экспертами выступят известные журналисты. Это позволит участникам форума получить поддержку единомышленников и более опытных коллег.
«Именно от вас, участников форума, работающих в СМИ, вашей компетентности, ответственной гражданской позиции, грамотного владения современными коммуникационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, её истории и нынешних достижений и в целом правдивый образ России в мире», — указал президент РФ.
Кроме того, вскоре состоится Восточный экономический форум. Мероприятие пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. Мероприятие стало эффективным инструментом для ускоренного социально-экономического развития Дальнего Востока.
Что касается калининградского «Шума», принять участие в проекте можно до 17 августа. Для этого начинающим медиаспециалистам необходимо подать заявку и приложить свои работы. Стать участниками могут все желающие от 18 до 35 лет. Победители смогут получить гранты на развитие проектов. Они могут быть представлены в любом формате: статьи, видеоблоги, подкасты.
Минстрой и правительство Татарстана объявило о мероприятии, которое пройдет в рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений». В проекте поучаствуют более 400 студентов и молодых специалистов. Цель форума — создать условия для профессионального и творческого самовыражения. Мероприятия продлятся три дня. За это время состоится около 30 интерактивов. В их числе пленарные заседания, экспертные дискуссии, выставочные экспозиции, встречи с ведущими экспертами отрасли и другие. Форум пройдет с 19 по 21 августа.