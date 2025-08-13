Путин поприветствовал участников форума «Шум»: что отметил президент

Минстрой и правительство Татарстана объявило о мероприятии, которое пройдет в рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений». В проекте поучаствуют более 400 студентов и молодых специалистов. Цель форума — создать условия для профессионального и творческого самовыражения. Мероприятия продлятся три дня. За это время состоится около 30 интерактивов. В их числе пленарные заседания, экспертные дискуссии, выставочные экспозиции, встречи с ведущими экспертами отрасли и другие. Форум пройдет с 19 по 21 августа.