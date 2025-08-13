Школьные чаты в Амурской области переведут в мессенджер Max

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 авг — РИА Новости. Школьные чаты Амурской области до ноября переведут в национальный мессенджер Мах, сообщает минобрнауки региона.
«До ноября школьные чаты в Амурской области “переедут” в национальный мессенджер», — говорится в сообщении.
Кроме того, министерство разъяснило родителям, что для учебных целей по-прежнему будет использоваться только «Сферум», однако теперь эта платформа станет частью нового мессенджера. Все сообщения и чаты из «Сферы» автоматически перенесут в Мах.
Специалисты минобрнауки указали на соответствие новой платформы требованиям российского законодательства по информационной безопасности. Также отмечается, что преимущество нового мессенджера в его быстрой и легкой работе. Он функционирует даже на простых телефонах и при слабом интернет-соединении, доступен на всех платформах (Android, iOS), в Мах удобный интерфейс и простая регистрация, добавили в ведомстве.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — ей станет дочка VK «Коммуникационная платформа».