Школьные чаты в Амурской области переведут в мессенджер Max

Школьные чаты в Приамурье до ноября переведут в мессенджер Мах.

Источник: РИА Новости

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 авг — РИА Новости. Школьные чаты Амурской области до ноября переведут в национальный мессенджер Мах, сообщает минобрнауки региона.

«До ноября школьные чаты в Амурской области “переедут” в национальный мессенджер», — говорится в сообщении.

Кроме того, министерство разъяснило родителям, что для учебных целей по-прежнему будет использоваться только «Сферум», однако теперь эта платформа станет частью нового мессенджера. Все сообщения и чаты из «Сферы» автоматически перенесут в Мах.

Специалисты минобрнауки указали на соответствие новой платформы требованиям российского законодательства по информационной безопасности. Также отмечается, что преимущество нового мессенджера в его быстрой и легкой работе. Он функционирует даже на простых телефонах и при слабом интернет-соединении, доступен на всех платформах (Android, iOS), в Мах удобный интерфейс и простая регистрация, добавили в ведомстве.

В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.

В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — ей станет дочка VK «Коммуникационная платформа».