Инфекционист Жемчугов: менингококковая инфекция приводит к инвалидности

Ранее стало известно, что за год общее число инфицированных менингококком достигло 1,2 тысячи человек. Распространение этой опасной инфекции специалисты Роспотребнадзора связывали, в частности, с миграционными процессами. К настоящему моменту, по данным ведомства, обстановка с менингококковой инфекцией в РФ стабилизирована.