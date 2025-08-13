Ричмонд
Инфекционист Жемчугов: менингококковая инфекция приводит к инвалидности

Менингококк вызывает повреждения головного мозга и оболочек головного мозга.

Источник: Аргументы и факты

Менингококковая инфекция относится к особо опасным. Это заболевание может привести к инвалидности и даже смерти, рассказал aif.ru доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Менингококковая бактерия, которая вызывает повреждения головного мозга и оболочек головного мозга. Часто приводит к инвалидности и при неблагоприятных для человека условиях, ослаблении иммунитета может вызвать гибель», — объяснил эксперт.

По словам Жемчугова, особая опасность состоит в том, что это неявная инфекция, не имеющая характерных симптомов.

«У зараженных нет явной клиники, не видно, что они являются носителями бактерий, которые могут распространяться и заражать других людей», — объяснил эксперт.

Жемчугов объяснил, что вакцинация от менингокковой инфекции не является обязательной по календарю. Она проводится в случаях выявления больных по эпидемиологическим показателям.

«В очагах инфекции вакцинируют контактных с заболевшими и тех, кто мог заразиться», — добавил он.

Ранее стало известно, что за год общее число инфицированных менингококком достигло 1,2 тысячи человек. Распространение этой опасной инфекции специалисты Роспотребнадзора связывали, в частности, с миграционными процессами. К настоящему моменту, по данным ведомства, обстановка с менингококковой инфекцией в РФ стабилизирована.