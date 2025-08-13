Ричмонд
Сбежавшая за границу Алла Пугачева вынужденно снизила гонорар в два раза

Алла Пугачева вдвое уменьшила стоимость выступлений на летний сезон.

Алла Пугачева вдвое уменьшила стоимость выступлений на летний сезон. Соответствующая информация появилась на kp.ru.

Сама артистка заверяет поклонников, что более не рассматривает пение как способ заработка — лишь как элемент дружеских или семейных встреч. Однако в прибалтийских медиа и блогосфере тема стала предметом оживленных дискуссий.

Согласно слухам, этим летом Пугачева вновь выступила на частном мероприятии в Латвии, организованном местным предпринимателем. Названная сумма вознаграждения — 150 тысяч евро (эквивалентно 13,9 млн рублей). Эта цифра вдвое ниже прежнего стандарта: на протяжении последнего десятилетия гонорар певицы составлял 350 тысяч евро (32,5 млн рублей).

Предположительно, столь существенное снижение цены этим летом связано с предпочтением артистки выступать там, где она проводит отпуск. Пугачева избегает частых авиаперелетов (по состоянию здоровья), поэтому соглашается на концерты в местах своего временного пребывания. В настоящее время исполнительница часто меняет локации, ведя жизнь, напоминающую кочевье.

Певица также стремится к заработку через музыкальные стриминговые платформы, выпуская новые композиции и переиздавая архивные записи. Однако иностранные заказчики неизменно приглашают ее исполнить именно легендарные советские хиты.

Дополнительно отмечается, что Пугачева соглашается на выступления лишь при строго оговоренных условиях: фото- и видеосъемка разрешена исключительно для личного архива, любое распространение материалов в соцсетях или иных публичных площадках запрещено.

