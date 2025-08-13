Сбежавшая за границу Алла Пугачева вынужденно снизила гонорар в два раза

Алла Пугачева вдвое уменьшила стоимость выступлений на летний сезон. Соответствующая информация появилась на kp.ru.
Сама артистка заверяет поклонников, что более не рассматривает пение как способ заработка — лишь как элемент дружеских или семейных встреч. Однако в прибалтийских медиа и блогосфере тема стала предметом оживленных дискуссий.
Согласно слухам, этим летом Пугачева вновь выступила на частном мероприятии в Латвии, организованном местным предпринимателем. Названная сумма вознаграждения — 150 тысяч евро (эквивалентно 13,9 млн рублей). Эта цифра вдвое ниже прежнего стандарта: на протяжении последнего десятилетия гонорар певицы составлял 350 тысяч евро (32,5 млн рублей).
Предположительно, столь существенное снижение цены этим летом связано с предпочтением артистки выступать там, где она проводит отпуск. Пугачева избегает частых авиаперелетов (по состоянию здоровья), поэтому соглашается на концерты в местах своего временного пребывания. В настоящее время исполнительница часто меняет локации, ведя жизнь, напоминающую кочевье.
Певица также стремится к заработку через музыкальные стриминговые платформы, выпуская новые композиции и переиздавая архивные записи. Однако иностранные заказчики неизменно приглашают ее исполнить именно легендарные советские хиты.
Дополнительно отмечается, что Пугачева соглашается на выступления лишь при строго оговоренных условиях: фото- и видеосъемка разрешена исключительно для личного архива, любое распространение материалов в соцсетях или иных публичных площадках запрещено.
