Сбежавшая за границу Алла Пугачева вынужденно снизила гонорар в два раза

Предположительно, столь существенное снижение цены этим летом связано с предпочтением артистки выступать там, где она проводит отпуск. Пугачева избегает частых авиаперелетов (по состоянию здоровья), поэтому соглашается на концерты в местах своего временного пребывания. В настоящее время исполнительница часто меняет локации, ведя жизнь, напоминающую кочевье.