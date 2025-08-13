Дандыкин: прорыв армии РФ в Доброполье открыл выход на Славянск

В течение ближайших нескольких недель ВС РФ в ДНР будет активно раздергивать оборону ВСУ, что может привести к значительному продвижению и освобождению ряда значимых населенных пунктов республики.
Об этом aif.ru сказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя 13-километровый прорыв российских войск возле Доброполья.
«Нынешняя обстановка позволяет ВС РФ сосредотачивать усилия на определенных участках. Например, Константиновка уже в полуокружении, и я думаю, что в обозримом будущем, которое исчисляется неделями, может быть все осуществлено… И если противник не уйдет, значит, будет уничтожен или пленен», — сказал Дандыкин.
Он уточнил, что, когда говорит о нескольких неделях, отталкивается от погодных условий.
«Август-сентябрь, немного октября, а потом уже начинается ненастье. Освобождение ДНР — это важнейшая объективная задача. Думаю, будем брать Димитров (Мирноград) и, соответственно, Красноармейск (Покровск), в какой-то части это касается и Константиновки, и вполне вероятно, что и Красного Лимана — с северной стороны тоже есть подвижки. А там выход непосредственно идет на Славянск — в тыл ВСУ», — сказал Дандыкин.
По мнению военного эксперта, ВС РФ вероятно «будут рубить кишку (ред. — оборону противника), которая растянулась на 100 км от Славянска через Краматорск до Дружковки».
«По карте боевых действий видно, что российские войска могут сосредоточиться на том, что будут с разных сторон, в разных местах раздергивать оборону ВСУ», — подытожил Дандыкин.
Ранее военкор Алексей Гавриш рассказал aif.ru, как российские войска выжимают ВСУ из Константиновки в ДНР.