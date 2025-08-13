Дандыкин: прорыв армии РФ в Доброполье открыл выход на Славянск

«Август-сентябрь, немного октября, а потом уже начинается ненастье. Освобождение ДНР — это важнейшая объективная задача. Думаю, будем брать Димитров (Мирноград) и, соответственно, Красноармейск (Покровск), в какой-то части это касается и Константиновки, и вполне вероятно, что и Красного Лимана — с северной стороны тоже есть подвижки. А там выход непосредственно идет на Славянск — в тыл ВСУ», — сказал Дандыкин.