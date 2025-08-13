Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дандыкин: прорыв армии РФ в Доброполье открыл выход на Славянск

ВС РФ могут сосредоточиться на том, что будут в разных местах раздергивать оборону ВСУ от Славянска до Дружковки, отметил эксперт.

Источник: Аргументы и факты

В течение ближайших нескольких недель ВС РФ в ДНР будет активно раздергивать оборону ВСУ, что может привести к значительному продвижению и освобождению ряда значимых населенных пунктов республики.

Об этом aif.ru сказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя 13-километровый прорыв российских войск возле Доброполья.

«Нынешняя обстановка позволяет ВС РФ сосредотачивать усилия на определенных участках. Например, Константиновка уже в полуокружении, и я думаю, что в обозримом будущем, которое исчисляется неделями, может быть все осуществлено… И если противник не уйдет, значит, будет уничтожен или пленен», — сказал Дандыкин.

Он уточнил, что, когда говорит о нескольких неделях, отталкивается от погодных условий.

«Август-сентябрь, немного октября, а потом уже начинается ненастье. Освобождение ДНР — это важнейшая объективная задача. Думаю, будем брать Димитров (Мирноград) и, соответственно, Красноармейск (Покровск), в какой-то части это касается и Константиновки, и вполне вероятно, что и Красного Лимана — с северной стороны тоже есть подвижки. А там выход непосредственно идет на Славянск — в тыл ВСУ», — сказал Дандыкин.

По мнению военного эксперта, ВС РФ вероятно «будут рубить кишку (ред. — оборону противника), которая растянулась на 100 км от Славянска через Краматорск до Дружковки».

«По карте боевых действий видно, что российские войска могут сосредоточиться на том, что будут с разных сторон, в разных местах раздергивать оборону ВСУ», — подытожил Дандыкин.

Ранее военкор Алексей Гавриш рассказал aif.ru, как российские войска выжимают ВСУ из Константиновки в ДНР.