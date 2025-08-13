Как водопровод в Сибири спас большой город от беды

Протянувшийся вдоль набережной остров Посадный сегодня манит к себе рыбаков и фотографов. Но за мирным пейзажем скрывается стратегический объект с вековой историей — первый водозабор Красноярска. Немногие знают, что именно это место когда-то спасло город от эпидемий и пожаров.
Специально для krsk.aif.ru пресс-секретарь компании «КрасКом» и экскурсовод Татьяна Лукина провела промышленную экскурсию по этому историческому месту.
Две беды Красноярска прошлого века.
В начале XX века у Красноярска было две большие проблемы — болезни и пожары. Питьевую воду можно было набрать только из одного колодца в районе нынешней Красной площади. Остальные жители пили из небольших речушек или покупали воду у водовозов. Качество такой воды было низким, что приводило к эпидемиям и высокой смертности.
Особенно остро проблема стояла для пожарных. Деревянный город трижды почти полностью сгорал дотла. Брать огромные объемы воды для тушения было неоткуда — Енисей и Кача зимой замерзали, а других источников не хватало. При этом денег на строительство современного водозабора в городской казне не было.
Человек, который дал городу воду.
Дело сдвинулось с мертвой точки, когда городским головой стал Павел Смирнов — сын священника из села Абаканского (этого села уже нет, оно на дне Красноярского водохранилища, часть же домов перевезли на новое место — ныне это село Краснотуранск). Он не пошел по стопам отца, а стал фармацевтом, за что был отлучен от семейного бюджета. Павел приехал в Красноярск к своему дяде, где на одном из молодежных вечеров познакомился с девушкой Софьей.
«Павел Степанович и Софья Ивановна создали семью. А дальше достоверно неизвестно, присказка это или сказка, что на ее приданое, в том числе, он провел избирательную компанию», — поделилась Татьяна Лукина.
В марте 1910 года Павел Смирнов, выступая перед депутатами Городской думы, смог убедить вышестоящие власти в необходимости водопровода и электрического освещения. Чтобы получить деньги на строительство сооружения, городской голова добился разрешения на выпуск облигаций. Красноярское общественное управление выпустило облигационный заем на 600 тысяч рублей, 100 тысяч рублей одолжил иркутский генерал-губернатор, ещё 50 тысяч взяли в городской казне.
Проект и строительство.
В начале XX века территорию острова Посадный занимали промышленные производства — лесопилка, чугунолитейный и механический завод. На архивных фотографиях видно черные облака, нависающие над островом. Здесь работали и жили люди, их называли «посадскими». Впоследствии производства пришлось закрыть, чтобы не загрязнять воду, которую будут пить горожане.
Строительством водопровода занималась фирма «Нептун», а всеми работами руководил инженер-электротехник Болеслав Гецен. До этого он уже участвовал в возведении водопроводов в Перми и Вятке.
«За одну ночь Гецен переработал проект водопровода, ранее выполненный электротехником Карлом Кругом. Он сделал его дешевле и при этом учел перспективы развития города. Этот проект сразу был принят», — уточнила экскурсовод.
Воду для водозабора изначально планировали брать прямо из Енисея, очищать и только потом подавать. Первые пробы взяли в 1911 году и отвезли в Томск на исследования, поскольку своей лаборатории в Красноярске не было. Качество оказалось отменным. Томские ученые совместно с инженером из фирмы «Нептун» приняли решение не брать воду из Матвеевкой протоки — она находится напротив спуска из нынешнего Центрального парка, а найти на острове источники подземной воды.
«Благодаря этим исследованиям нашли подрусловые воды (подземные воды, которые проходят естественную фильтрацию в грунте) на острове Посадном. Именно они позволяют нам обеспечивать Красноярск чистой питьевой водой уже больше 100 лет», — уточнила Татьяна Лукина.
Цивилизация пришла в Красноярск.
В марте 1913 года началась прокладка магистрального трубопровода. Трубы были сделаны из лиственницы и соединены муфтами. Их укладывали в траншее на глубину 4,5 аршина и обкладывали навозом, чтобы избежать замерзания.
Водопровод построили крайне быстро. Первое испытание состоялось уже 14 сентября 1913 года. Красноярские пожарные подключили рукава и устроили водяной салют на радость собравшихся горожан. Однако тогда водопровод официально еще не запустили, поскольку в Красноярск приехал будущий нобелевский лауреат Фритьоф Нансен, и весь бомонд был с ним.
В декабре 1913 года еще раз устроили салют и дали старт работе водопровода. Тогда газеты написали: «Наконец Красноярск стал цивилизованным городом».
Водопровод охватывал периметр старого города и имел протяжённость 12 км. Были обустроены 90 смотровых колодцев, водонапорная башня в Николаевской слободе и две водоразборные будки. Производительность водозабора составляла 24 тысячи ведер в сутки. На воду установили тариф — 25 копеек за 100 ведер, или четверть копейки с ведра.
Испытание временем.
Развитие водопровода застопорилось в годы революции. Тогда воду пролетариату решили давать даром. Впоследствии трудовой коллектив избрал «красным директором» (так его называли рабочие) Евлампия Вологжанина, который убедил депутатов, что за воду необходимо платить, если город не хочет потерять водопровод.
С объявлением в стране новой экономической политики экономическое положение водопроводно-электрической станции начало стабилизироваться: прокладывались новые водопроводные магистрали, водоразборные будки. В 1942 году ввели санитарные нормы к качеству питьевого водоснабжения и воду начали хлорировать.
Кстати, спустя 100 лет эксперты сравнили состав воды из Матвеевкой протоки Енисея и ее показатели стали только лучше. Теперь в ее составе меньше железа. Татьяна Лукина отмечает, что это связано с закрытием производств на Посадном.
Водозабор сегодня.
Сейчас на острове Посадном работает около 20 человек — машинисты насосов, электрики, слесари и другой обслуживающий персонал. На работу они добираются по дамбе, она была создана в 1970-х годах. А до этого добираться до Посадного приходилось на катерах или теплоходах.
Кстати, по этой дамбе до острова могут дойти и обычные горожане. Этим пользуются рыбаки. Да и отдыхающих, по словам Татьяны Лукиной, немало. Встречаются даже установленные мангалы и кострища. Единственное ограничение — на территорию самого водозабора попасть нельзя, поскольку это стратегический объект. Именно поэтому здание первой насосной станции так сложно увидеть с берега Енисея — оно закрыто деревьями из соображений безопасности.
Так остров Посадный остается сердцем водоснабжения Красноярска. Скрытый от большинства глаз, он молчаливо продолжает свою работу, начатую больше века назад благодаря городскому голове Павлу Смирнову и профессиональному инженеру Болеславу Гецену, подаривших городу цивилизацию — чистую воду.
