Как водопровод в Сибири спас большой город от беды

Дело сдвинулось с мертвой точки, когда городским головой стал Павел Смирнов — сын священника из села Абаканского (этого села уже нет, оно на дне Красноярского водохранилища, часть же домов перевезли на новое место — ныне это село Краснотуранск). Он не пошел по стопам отца, а стал фармацевтом, за что был отлучен от семейного бюджета. Павел приехал в Красноярск к своему дяде, где на одном из молодежных вечеров познакомился с девушкой Софьей.