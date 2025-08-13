Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 750 кг овощей и фруктов изъяли у уличного торговца в Новосибирске

Рейд провели представители мэрии совместно с сотрудниками полиции.

Источник: Соцсети

В Ленинском районе была пресечена деятельность нелегального торговца. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В ходе совместного рейда департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства городской администрации и полиции было обнаружено место несанкционированной торговли.

На нарушителя составлены административные протоколы: по статье о нарушении порядка размещения временных объектов (ст. 5.2 закона НСО об административных правонарушениях) и по статье о торговле в неустановленных местах (ст. 9.1 того же закона).

В результате у уличного торговца было изъято 756,5 килограммов овощей и фруктов.

Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что у нелегальных торговцев было изъято полторы тысячи арбузов.