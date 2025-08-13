Более 750 кг овощей и фруктов изъяли у уличного торговца в Новосибирске

В Ленинском районе была пресечена деятельность нелегального торговца. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
В ходе совместного рейда департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства городской администрации и полиции было обнаружено место несанкционированной торговли.
На нарушителя составлены административные протоколы: по статье о нарушении порядка размещения временных объектов (ст. 5.2 закона НСО об административных правонарушениях) и по статье о торговле в неустановленных местах (ст. 9.1 того же закона).
В результате у уличного торговца было изъято 756,5 килограммов овощей и фруктов.
