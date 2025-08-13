В Госдуме предложили отменить домашние задания на выходные

«Учителя перегружены, они работают на полторы-две ставки, заняты и внеурочной работой, и бюрократией. Подчас у них не остается ни времени, ни сил, чтобы найти баланс между урочной и домашней работой, прорабатывать интересные практические домашние задания. Поэтому для эффективности системы образования необходимо снижать нагрузку на педагогов с повышением их зарплат. Учитель должен получать не меньше 200% от средней зарплаты, и это только на одну ставку, без допнагрузок и переработок. На этом настаивает наша фракция, в осеннюю сессию мы также будем поднимать этот вопрос», — подытожил Миронов.