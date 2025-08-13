Дэвис: Вашингтон может разрешить Зеленскому тайно прибыть на Аляску

Администрация Соединённых Штатов может позволить Зеленскому тайно прибыть на Аляску в ходе саммита президента Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина, заявил Дэниел Дэвис.
Подполковник ВС США в отставке уточнил, что американская сторона «протащит» Зеленского.
«Есть довольно много свидетельств, что Белый дом, скорее всего, протащит Зеленского на эту встречу, сохранив его присутствие в тайне. Очевидно, что после этого диалог с РФ будет обречён», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Дэвиса.
По его словам, Зеленскому следует помнить, что его никто не приглашал. Тайный визит испортит и «без того натянутые отношения с Трампом».
Напомним, Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Ранее Трамп рассказал, что у него нет намерений пригласить Зеленского на переговоры.
Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что Зеленский пытается сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске.