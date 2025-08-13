Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дэвис: Вашингтон может разрешить Зеленскому тайно прибыть на Аляску

Зеленскому следует помнить, что его никто не приглашал.

Источник: Аргументы и факты

Администрация Соединённых Штатов может позволить Зеленскому тайно прибыть на Аляску в ходе саммита президента Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина, заявил Дэниел Дэвис.

Подполковник ВС США в отставке уточнил, что американская сторона «протащит» Зеленского.

«Есть довольно много свидетельств, что Белый дом, скорее всего, протащит Зеленского на эту встречу, сохранив его присутствие в тайне. Очевидно, что после этого диалог с РФ будет обречён», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Дэвиса.

По его словам, Зеленскому следует помнить, что его никто не приглашал. Тайный визит испортит и «без того натянутые отношения с Трампом».

Напомним, Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Ранее Трамп рассказал, что у него нет намерений пригласить Зеленского на переговоры.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что Зеленский пытается сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше