Водитель сбил курьера в Новосибирске и набросился на прохожих

Мужчина был за рулем «Жигулей», вел себя, по словам очевидцев, странно.

По данным АСТ-54, на улице Выборной произошло столкновение: курьер, передвигавшийся на электровелосипеде, был сбит автомобилем «Жигули». Курьер пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, когда для него горел разрешающий сигнал светофора, не сойдя с велосипеда.

После аварии из «Жигулей» вышли четверо мужчин, чье поведение было расценено как агрессивное. Один из них нападал на случайных прохожих, а другой облил лицо проходившей мимо женщине водой.

Очевидцы происшествия, шокированные происходящим, пытались вмешаться, но были оттеснены агрессивно настроенной компанией.