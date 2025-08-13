Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 августа

Козерогам также не стоит тратить время попусту и откладывать дела на потом. Так вы сможете сделать больше, чем ожидали. Встречи и переговоры проходят успешно. Возможно, вы получите неожиданные предложения, от которых не захотите отказываться. Наступило подходящее время для перемен в жизни, и вы это ощущаете. Кроме того, вам будет легко начать избавляться от вредных привычек.