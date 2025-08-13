Гагин рассказал, что ждет женщин-командиров ВСУ при попадании в плен

«Человек с знаками различия армии стороны конфликта, у которого есть оружие в руках, это комбатант. У него есть свой статус определенный, также есть статус такой же у наемников и так далее. И ни в одном из этих статусов не сказано о возрасте и о том, что это мужчина или женщина. То есть, на женщин-военнослужащих распространяются и права, и ответственность, как на мужчин на войне. Если эта женщина окажется на линии огня, она будет точно такой же целью как боец противника. Также и в плену отношение будет такое же, как и к любым другим пленным, согласно всем международным конвенциям», — отметил Гагин.