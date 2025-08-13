Гагин рассказал, что ждет женщин-командиров ВСУ при попадании в плен

Женщины-военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), попав в плен ВС РФ, будут в том же положении, что и мужчины, без каких-либо скидок, заявил aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.
Комментируя появившуюся в СМИ информацию о заместителе командира батальона ВСУ, военнослужащей с позывным Гайка, занимающуюся распределением боевиков по позициям, он отметил, что в среде ВСУ много женщин, в том числе, на офицерских должностях.
«Это связано с тем, что на Украине скопировали американскую военную доктрину, по образцу которой на многие должности и в военные училища принимали девушек», — объяснил он.
При этом военно-политический эксперт подчеркнул, что по международному военному праву статус женщины на передовой не отличаются от статуса мужчины.
«Человек с знаками различия армии стороны конфликта, у которого есть оружие в руках, это комбатант. У него есть свой статус определенный, также есть статус такой же у наемников и так далее. И ни в одном из этих статусов не сказано о возрасте и о том, что это мужчина или женщина. То есть, на женщин-военнослужащих распространяются и права, и ответственность, как на мужчин на войне. Если эта женщина окажется на линии огня, она будет точно такой же целью как боец противника. Также и в плену отношение будет такое же, как и к любым другим пленным, согласно всем международным конвенциям», — отметил Гагин.
Военно-политический эксперт добавил, что как и пленные мужчины, женщины-военнослужащие ВСУ, в том числе, занимавшие офицерские должности, будут проверены на причастность к военным преступлениям.
«Естественно, будут проверять, если такие вот капитаны попадут в плен, будут проверять их причастность к военным преступлениям и если будет доказано, то их также будут судить, как других военных преступников», — сказал он.
Согласно данным украинской статистики, в 2023 и 2024 годах насчитывалось 5 160 женщин, которые занимали руководящие позиции (командиры, офицеры и сержанты), в том числе, 2890 офицеров и 2270 сержантов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что военнослужащих 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ распределяла по другим подразделениям и позициям заместитель командира батальона военнослужащая с позывным Гайка.