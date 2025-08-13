МЧС: Пеплопад может накрыть несколько районов Камчатки

Пеплопад может накрыть несколько районов Камчатки после того, как из вулкана Ключевской произошло несколько выбросов пепла. Об этом информирует ГУ МЧС России по региону.
Сообщается, что вулкан выбросил пепел на высоту 7000 метров. Позже ведомство проинформировало, что вулкан произвёл ещё один выброс — на 12000 метров. Сообщается, что пепловый шлейф распространяется в южном направлении.
«На его пути находятся населенные пункты Усть-Камчатского, Мильковского, Елизовского округов, Вилючинского и Петропавловск-Камчатского городских округов», — сказано в релизе.
Также сообщается, что код авиационной опасности в районе вулкана снова изменён на «красный».
Почему-то, что вулканы извергаются, а земля трясется, для Камчатки является скорее нормой, яем апокалипсисом, читайте здесь на KP.RU.
При этом сейсмолог Корженков сделал прогноз, что Камчатку будет трясти еще несколько лет, а сам полуостров сдвинется в океан.