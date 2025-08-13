Пентагон направил военных Нацгвардии в Вашингтон: что происходит

В Вашингтоне также рассматривают возможность размещения задержанных мигрантов в крупнейшей американской тюрьме максимальной безопасности. Эта колония известна огромным количеством случаев нарушения прав заключенных в предыдущие годы. Власти планируют использовать тюремный комплекс в Луизиане. Туда могут отправить для временного пребывания 450 мигрантов. Дональд Трамп также депортировал пять нелегальных мигрантов африканского происхождения. Как позже выяснилось, ни один из них не был гражданином принимающих стран. Это были мигранты с Кубы, Лаоса, Йемена и других государств.