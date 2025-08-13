Пентагон направил военных Нацгвардии в Вашингтон: что происходит

Министерство обороны Соединенных Штатов направило военных Национальной гвардии в Вашингтон. Командировка продлится до конца сентября. Военные будут бороться с преступностью в городе. Об этом сообщил телеканал NBC.
Как сказано в сообщении, Пентагон направил для обеспечения безопасности порядка 800 бойцов. Военные прибыли в Вашингтон 12 августа.
В материале отмечается, что солдаты приезжают в столицу в полной экипировке. Их встречают в штаб-квартире Нацгвардии округа Колумбия. Миссия военных продлится до 25 сентября.
Как рассказал представитель Минобороны, бойцы Нацгвардии займутся контролем за периметром, коммуникацией с правоохранительными органами, управлением толпой. По его утверждению, военные не будут вооружены в большинстве случаев.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от бездомных срочно покинуть столицу США. Он начал угрожать принудительным выселением. Американский лидер подчеркнул, что администрация страны предоставит бездомным жилье. Однако, пояснил глава государства, оно будет находиться далеко от Вашингтона, а именно — в тюрьме. По мнению Дональда Трампа, именно там и место бездомным.
Американский лидер пояснил, что хочет сделать столицу более безопасной и красивой, чем она когда-либо была. Он подчеркнул, что планирует вернуть Вашингтону былой облик. Сейчас его очерняют бездомные. Кроме того, свой пост в соцсети он сопроводил кадрами мусора на улицах города, а также фотографиями палаток бездомных в скверах и парках.
В Вашингтоне также рассматривают возможность размещения задержанных мигрантов в крупнейшей американской тюрьме максимальной безопасности. Эта колония известна огромным количеством случаев нарушения прав заключенных в предыдущие годы. Власти планируют использовать тюремный комплекс в Луизиане. Туда могут отправить для временного пребывания 450 мигрантов. Дональд Трамп также депортировал пять нелегальных мигрантов африканского происхождения. Как позже выяснилось, ни один из них не был гражданином принимающих стран. Это были мигранты с Кубы, Лаоса, Йемена и других государств.