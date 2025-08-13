Труднее лечить: врачи заявили о проблемах со здоровьем у жителей Казахстана после COVID-19

Врачи говорят, что статистика по кожным заболеваниям внешне спокойна, но за цифрами скрываются нетипичные и опасные случаи. Так, в доковидном 2019 году тяжелые формы фиксировали менее чем в 1% случаев. А с 2022 по 2025 год тяжелых случаев уже стало более 12%. Чаще всего дерматологи сталкиваются с дерматитом, крапивницей и аутоиммунными заболеваниями.