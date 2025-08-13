Труднее лечить: врачи заявили о проблемах со здоровьем у жителей Казахстана после COVID-19

По данным телеканала, казахстанские врачи фиксируют необычную и тяжелую форму постковидного синдрома. Отмечается, что после пандемии COVID-19 кожные заболевания у пациентов стали проявляться агрессивнее и труднее поддаются лечению.
Врачи говорят, что статистика по кожным заболеваниям внешне спокойна, но за цифрами скрываются нетипичные и опасные случаи. Так, в доковидном 2019 году тяжелые формы фиксировали менее чем в 1% случаев. А с 2022 по 2025 год тяжелых случаев уже стало более 12%. Чаще всего дерматологи сталкиваются с дерматитом, крапивницей и аутоиммунными заболеваниями.
Президент ассоциации аналитиков здравоохранения: Али Нургожаев уверен, что последствия коронавируса могли усилить и другие факторы.
«Возможно, проявила себя пандемия и воздействие вируса, возможно, экологические факторы, а также постоянное изменение ситуации с питанием. Есть надежда, что выявление заболеваний стало работать лучше, и если ранее скрытые болезни сейчас выявляются в более раннем возрасте и в больших объёмах, то это может быть и позитивным эффектом», — сказал Нургожаев.
Эксперт уверен, что нужен более глубокий анализ, прежде чем делать выводы. Тем более, что симптомы часто маскируются — жалобы на раздражение или зуд могут оказаться проявлением более серьезного постковидного воспаления. Вирус оставляет след даже спустя месяцы после выздоровления. Осложнения бывают не у всех, но есть пациенты, которые особенно уязвимы.
«Это, в первую очередь, те, кто страдает хроническими заболеваниями — допустим, диабетом, ожирением, гипертонической болезнью и другими нарушениями обмена веществ. Кроме того, в группе риска находятся пациенты с так называемыми аутоиммунными заболеваниями — псориазом, системной красной волчанкой, — у которых изначально нарушена работа иммунной системы, а также пациенты с ослабленным иммунитетом», — отметил президент академии профилактической медицины Алмаз Шарман.
Врачи подчеркивают: чем раньше выявлено заболевание, тем выше шансы на полное восстановление. Особенно это важно для детей и подростков, чей организм еще только формируется.