У омского «Авангарда» появился новый черно-белый логотип

У омского «Авангарда» появился новый логотип — в черно-белых тонах. Хоккейный клуб представил его на предсезонных сборах в Санкт-Петербурге.
«Шрифт отсылает к клинописи и русскому авангарду, необычно и любопытно», — считают маркетологи клуба.
Как рассказали в пресс-службе ХК, новый логотип для «Авангарда» создал известный британский дизайнер Пол Николсон. В числе его работ — логотипы для музыкантов Aphex Twin, Orbital, μ-Ziq, Skrillex и для бренда одежды Supreme. Во время работы над лого «Авангарда» Пол изучал, в том числе, фото и видео о клубе, об Омске и омских болельщиках.
Как сообщили в пресс-службе «Авангарда», пока суровый черно-белый ястреб на лого с командой только на время сборов в Питере, однако, не исключено, что после изучения реакции болельщиков его будут использовать и потом.