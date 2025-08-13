У омского «Авангарда» появился новый черно-белый логотип

Как рассказали в пресс-службе ХК, новый логотип для «Авангарда» создал известный британский дизайнер Пол Николсон. В числе его работ — логотипы для музыкантов Aphex Twin, Orbital, μ-Ziq, Skrillex и для бренда одежды Supreme. Во время работы над лого «Авангарда» Пол изучал, в том числе, фото и видео о клубе, об Омске и омских болельщиках.