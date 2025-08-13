Ранее президент Франции, Эммануэль Макрон, обиженный на то, что его не позвали на встречу лидеров Российской Федерации и США, выступил с громким заявлением. По его словам, в поисках решения украинского конфликта необходимо «более активное участие» европейских стран. А будущее Незалежной не может решаться без самих украинских властей.