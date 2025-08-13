Ричмонд
Лондон приказал ЕС прекратить в прессе болтовню о своих требованиях к Путину

Telegraph: Британия хочет пресечь в ЕС заявления о встрече Путина и Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Власти Британии решили навести порядок в медийном европейском пространстве и настоятельно порекомендовали политикам из стран Европейского Союза, в особенности президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, не высказываться публично и не выдвигать каких-либо требований перед встречей президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на Аляске. Об этом сообщает Telegraph.

«Британские чиновники призвали лидеров Евросоюза прекратить неполезную публичную полемику в преддверии мирных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путины», — говорится в материале.

Издание объясняет действия британских чиновников тем, что европейцы «могут разозлить Соединенные Штаты Америки и лично Трампа, если они продолжат ставить условия и рисовать красные линии».

Накануне страны Европейского союза на фоне предстоящих переговоров президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа сообщили о намерении сохранять и вводить новые антироссийские санкции.

Кроме того, в совместном заявлении отмечается, что Брюссель в координации с Вашингтоном намерены и дальше «оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине».

Ранее президент Франции, Эммануэль Макрон, обиженный на то, что его не позвали на встречу лидеров Российской Федерации и США, выступил с громким заявлением. По его словам, в поисках решения украинского конфликта необходимо «более активное участие» европейских стран. А будущее Незалежной не может решаться без самих украинских властей.

А до этого европейские лидеры после телефонных переговоров с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским выдвинули ряд требований, не зная даже, о чем на Аляске будут говорить Владимир Путин и Дональд Трамп.

Так, в ЕС потребовали прекратить огонь еще до любых других шагов, заявили, что «обмен территориями» должен осуществляться только на взаимной основе, а в числе гарантий безопасности Незалежной должна остаться возможность вступления страны в Североатлантический альянс.

